Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с юбилеем, пожелал ему успехов и крепкого здоровья в деятельности во имя процветания и развития Азербайджана.

Ильхам Алиев поблагодарил президента Турции за внимание и поздравления.

Главы государств подчеркнули, что азербайджано-турецкие отношения дружбы и братства во всех сферах постоянно развиваются, и выразили уверенность в дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества.