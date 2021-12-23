Аббас Аббасов: «Азербайджанцы всего мира под впечатлением исторической победы президента»
«Я желаю президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и успехов в развитии азербайджанской государственности. Азербайджанцы всего мира находятся под впечатлением исторической победы в Карабахе, одержанной нашим лидером», - говорится в заявлении бывшего первого вице-премьера Азербайджана Аббаса Аббасова. Текст поздравительного письма направлен в редакцию haqqin.az.
А.Аббасов желает главе азербайджанского государства новых политических побед и достижения процветания экономики во благо азербайджанского народа.