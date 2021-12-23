Кремль: Турция может консультировать США по Украине
«Турция в урегулировании ситуации на Украине могла бы консультировать США, так как Анкара является членом НАТО и союзником американцев». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают «Известия».
По словам представителя Кремля, сложности в отношениях есть не между Россией и Украиной, а между Россией и США.
«Сложности же есть не между Москвой и Киевом, сложности есть между Вашингтоном, Москвой и НАТО. А Турция в данном случае — это страна НАТО. Скорее всего, именно в том числе с Турцией американцы будут консультироваться. Они же союзники США», - сказал Песков.
Также пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что страны НАТО занимают разные позиции.
«Есть страны с крайне недружественной позицией, а есть страны, которые проводят последовательную линию диалога и склонны к тому, чтобы учитывать позицию России. Такие страны способны вести позитивный процесс», - заключил он.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что напряжение между Россией и Украиной, а также Россией и НАТО достигло опасных масштабов. Он добавил, что необходимо решить вопрос дипломатическим путем, указав, что Анкара не может остаться в стороне.