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Президент России Владимир Путин в интервью AzTV заявил, что с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым иногда сложно договориться, но если договоренности достигнуты, то можно быть уверенным в их исполнении. «У Ильхама Алиева много достоинств, про юбиляров всегда так говорят. Но тем не менее может быть с ним сложно о чем-то договориться, это непростой процесс иногда, особенно по ключевым вопросам взаимодействия. Но если о чем-то договариваешься, то можно быть уверенным в том, что эти договоренности будут исполнены», - сказал Путин в фильме «Президент. Неповторимая дипломатия», снятом Азербайджанским государственным телеканалом и посвященном 60-летию президента Ильхама Алиева.

Путин в фильме, который показан на AzTV в пятницу, отметил, что «это чрезвычайно важное обстоятельство и чрезвычайно важная черта характера вообще для любого человека в обязательности, но для человека, который занимается политикой, это важно вдвойне». «Я Алиева знаю уже много лет: главная цель его жизни, ну, собственно, как и любого порядочного человека, который занимает столь высокий пост, заключается в том, чтобы его стране было хорошо, его людям было хорошо, азербайджанскому народу чтоб было хорошо. Вот я прежде всего желаю, чтобы он был успешен в реализации своих жизненных целей», - добавил российский лидер. Президент России Владимир Путин отмечает роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в прекращении боевых действий в Карабахе осенью 2020 года. «Россия здесь выступала в качестве посредника, и я рад тому, что нам удалось достичь этих договоренностей о прекращении огня в Карабахе. Политическая мудрость президента Алиева как раз способствовала в том числе прекращению боевых действий», - сказал Путин. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что азербайджано-российский товарооборот по итогам 2021 года превысит $3 млрд: «К сожалению, в прошлом году, в связи с пандемией, товарооборот несколько упал, примерно на 10%. Он стал немного ниже $3 млрд, где-то $2,9 млрд. В этом году мы уже точно преодолеем планку в $3 млрд», - отметил Путин.