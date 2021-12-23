Владимир Путин: «Иногда с Ильхамом Алиевым сложно договориться…» обновлено
Президент России Владимир Путин в интервью AzTV заявил, что с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым иногда сложно договориться, но если договоренности достигнуты, то можно быть уверенным в их исполнении.
«У Ильхама Алиева много достоинств, про юбиляров всегда так говорят. Но тем не менее может быть с ним сложно о чем-то договориться, это непростой процесс иногда, особенно по ключевым вопросам взаимодействия. Но если о чем-то договариваешься, то можно быть уверенным в том, что эти договоренности будут исполнены», - сказал Путин в фильме «Президент. Неповторимая дипломатия», снятом Азербайджанским государственным телеканалом и посвященном 60-летию президента Ильхама Алиева.
Путин в фильме, который показан на AzTV в пятницу, отметил, что «это чрезвычайно важное обстоятельство и чрезвычайно важная черта характера вообще для любого человека в обязательности, но для человека, который занимается политикой, это важно вдвойне».
«Я Алиева знаю уже много лет: главная цель его жизни, ну, собственно, как и любого порядочного человека, который занимает столь высокий пост, заключается в том, чтобы его стране было хорошо, его людям было хорошо, азербайджанскому народу чтоб было хорошо. Вот я прежде всего желаю, чтобы он был успешен в реализации своих жизненных целей», - добавил российский лидер.
Президент России Владимир Путин отмечает роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в прекращении боевых действий в Карабахе осенью 2020 года.
«Россия здесь выступала в качестве посредника, и я рад тому, что нам удалось достичь этих договоренностей о прекращении огня в Карабахе. Политическая мудрость президента Алиева как раз способствовала в том числе прекращению боевых действий», - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что азербайджано-российский товарооборот по итогам 2021 года превысит $3 млрд: «К сожалению, в прошлом году, в связи с пандемией, товарооборот несколько упал, примерно на 10%. Он стал немного ниже $3 млрд, где-то $2,9 млрд. В этом году мы уже точно преодолеем планку в $3 млрд», - отметил Путин.
Как сказал глава российского государства, в переговорах с Ильхамом Алиевым уделяется внимание вопросам экономики. «Летом этого года довольно представительная делегация российского бизнеса побывала в Азербайджане, говорили о перспективах развития сотрудничества, были заключены контракты по важнейшим направлениям нашего взаимодействия – это строительный сектор, энергетика, транспорт и т.д.», - заявил он.
Путин подчеркнул, что активно взаимодействует с президентом Азербайджана по гуманитарным вопросам, по преодолению последствий коронавирусной инфекции. «Мы постоянно ищем новые точки взаимодействия. Мы нефтегазодобывающие страны, и здесь у нас больше, наверное, точек соприкосновения, чем площадок для конкуренции. В целом я считаю, что уровень стратегического партнерства у нас достигнут не на бумаге, а на деле, и есть очень хорошие перспективы развития», - отметил он.
Российский лидер также коснулся роли личных контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Я думаю, что всегда при построении межгосударственных отношений личные контакты между первыми лицами играют существенную роль, потому что они создают определенную атмосферу. Очень важна та часть этой атмосферы, которая называется доверием. Если это доверие возникает между лидерами, между первыми лицами стран, которые взаимодействуют между собой, то это, как правило, приводит к хорошим, положительным результатам и на государственном уровне», - уверен он.
Путин подчеркнул, что познакомился с Ильхамом Алиевым в то время, когда тот еще не был президентом Азербайджана. «Азербайджан возглавлял его отец – Гейдар Алиев, которого я считаю выдающимся политическим деятелем не только современного независимого Азербайджана, но и всего нашего общего бывшего государства, нашей общей родины – Советского Союза. Он был крупным политическим деятелем СССР и, конечно, стал выдающимся политиком для своей родины – для Азербайджана. И в этом смысле можно с полной уверенностью сказать, что действующий глава государства - Ильхам Алиев вне всяких сомнений продолжает линию своего отца», - отметил он.
«Я боюсь что-нибудь перепутать в азербайджанском фольклоре, но, по-моему, есть такая пословица- поговорка у азербайджанцев: настоящий друг - он и через веру друг. Вот Ильхам Алиев должен знать, что у него есть друзья, в том числе и в России. Мы надеемся, что и он относится к нам, к России, с такими же чувствами. Желаю ему всего самого доброго и поздравляю с юбилеем!», - сказал президент РФ.