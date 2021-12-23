Турецкая лира обвалила цены на iPhone
Компания Apple при онлайн-продаже своей продукции в Турции из-за резкого роста курса лиры снизила цены на 25%, передает "Прайм".
В конце ноября компания Apple возобновила онлайн-продажу своей продукции в Турции, приостановленную ранее из-за обвала лиры, при этом повысив цены на нее примерно на 25%. 18 декабря последовало новое повышение цен из-за продолжающегося падения лиры, в общей сложности за месяц iPhone в Турции подорожали почти в два раза.
С пятницы iPhone 13, который после второго подорожания стоил 21 499 лир, продается за 16 299 лир, цена iPhone 13 Pro снизилась с 28 999 до 21 999 лир.
Турецкая лира за ноябрь обвалилась почти на треть по сравнению с началом года. Падение лиры еще больше ускорилось тем, что Центральный банк снизил учетную ставку еще на 1% несмотря на растущий уровень инфляции.
В начале недели курс упал до уровня 18 лир за доллар. Резкий рост лиры начался после заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о новых планах по противодействию волатильности курса.