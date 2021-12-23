Турецкая лира обвалила цены на iPhone

Компания Apple при онлайн-продаже своей продукции в Турции из-за резкого роста курса лиры снизила цены на 25%, передает "Прайм".

В конце ноября компания Apple возобновила онлайн-продажу своей продукции в Турции, приостановленную ранее из-за обвала лиры, при этом повысив цены на нее примерно на 25%. 18 декабря последовало новое повышение цен из-за продолжающегося падения лиры, в общей сложности за месяц iPhone в Турции подорожали почти в два раза.

С пятницы iPhone 13, который после второго подорожания стоил 21 499 лир, продается за 16 299 лир, цена iPhone 13 Pro снизилась с 28 999 до 21 999 лир.