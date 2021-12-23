И Матвиенко позвонила Ильхаму Алиеву
Председатель Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко позвонила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Валентина Матвиенко поздравила президента Ильхама Алиева с юбилеем, пожелала ему успехов в деятельности во имя развития Азербайджана, крепкого здоровья.
В свою очередь, президент Ильхам Алиев поблагодарил Валентину Матвиенко за внимание и поздравления.
В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что двусторонние дружественные отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются во всех сферах, в том числе и в сфере межпарламентского сотрудничества.