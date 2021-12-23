Отдел международной информации 16:10

Ситуация вокруг Украины и жесткая риторика России и НАТО по отношению друг к другу пока что далека от разрешения, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он обвинил Запад в том, что он «втягивает» Украину в НАТО, рискуя «крупномасштабным конфликтом». В пятницу Лавров также обвинил НАТО в агитации в Восточной Европе. Его заявление прозвучало в то время, как около 100 тысяч российских военнослужащих при поддержке бронетехники и артиллерии размещены вдоль границ Украины. Как сообщал haqqin.az, президент РФ Владимир Путин отказался отвести свои войска от границы с Украиной, потребовав перед этим «гарантий безопасности» от стран НАТО. Кремль хочет, чтобы НАТО гарантировало, что Украине не разрешат присоединиться к Североатлантическому альянсу; но это предложение было тут же отклонено Брюсселем, Вашингтоном и Киевом.

С.Лавров в интервью, опубликованном в пятницу утром, повторил предположение своего президента о том, что причиной кризиса в Украине были агрессивные действия НАТО, а не российский милитаризм. «Политика втягивания Киева в НАТО с перспективой появления ударных ракетных комплексов у наших границ создает неприемлемые угрозы безопасности для России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», - заявил российский министр иностранных дел газете Oslobodjenje, выходящей в Боснии и Герцеговине, цитирует министра ТАСС. В последнее время президент Путин и его высшие должностные лица пытались представить военную позицию России как оборонительную. Российские лидеры долгое время считали НАТО реальной угрозой, независимо от того, действует она под советским флагом или под флагом Российской Федерации. По словам В.Путина, Украина может стать плацдармом для вторжения альянса в Россию. Как известно, Украина впервые проявила интерес к членству в НАТО в 2008 году. После того как революция на Майдане в 2014 году свергла пророссийское правительство в Киеве, российские войска присоединили Крым, в Донбассе вспыхнули боевые действия, а сменяющие друг друга украинские правительства сделали вступление в НАТО своим главным приоритетом. Так пишет журнал Newsweek. Правда, Украина еще не получила План действий по членству - по сути, дорожную карту для присоединения к альянсу. Президент Украины Владимир Зеленский и его первые лица неоднократно призывали альянс и США ускорить процесс, аргументируя это тем, что давление со стороны России будет продолжаться до тех пор, пока Киев не станет членом НАТО. В свою очередь, на июньском саммите в Брюсселе лидеры НАТО подтвердили решение 2008 года о том, что Украина в конечном итоге станет членом альянса. После этого саммита Зеленский отметил с сожалением: «В решении саммита этого года отсутствуют конкретные временные рамки для следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы рассчитывали».