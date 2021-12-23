Турнир по мини-футболу был организован Исполнительной властью города Баку и Главным управлением молодежи и спорта столицы в рамках мероприятий по пропаганде спорта, активного и здорового образа жизни молодежи.

В Баку завершился турнир по мини-футболу под девизом «Великая победа». Состязание проводилось между кварталами города и охватило все районы столицы. Участие в нем приняли команды подростков 2007-2009 годов рождения.

В соревновании, включавшем два этапа, в общей сложности приняли участие 1060 подростков в составе 88 команд. Юные футболисты в честь победы в Отечественной войне назвали свои команды очень патриотично - «Победа», «Карабах», «Шуша», «Родина», «Зангезур», «Железный кулак» и др.

Матчи проводились на мини-стадионах, построенных в 46 благоустроенных кварталах. Первый тур соревнований, проходивших по районам столицы, завершился 10 декабря. Затем его победители вступили в борьбу на городском этапе. За матчами следили футбольные судьи республиканского уровня.

В финальной игре, состоявшейся в благоустроенном квартале на улице имени Национального героя шехида Мазахира Рустамова, встретились команды «Хазри» из Низаминского района и «Сталь» из Сабунчинского. В ожесточенной спортивной схватке со счетом 4:2 победила команда «Сталь».

По итогам турнира победителем была объявлена команда «Сталь». Почетные вторые и третьи места заняли команды «Хазри» и «Железный кулак».

Выступившие на церемонии закрытия турнира официальные лица и спортивные эксперты пожелали юным футболистам успехов в будущих спортивных баталиях. Победители были награждены Почетными грамотами и ценными подарками.