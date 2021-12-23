Депутат Захид Орудж: Ильхам Алиев – спецназ номер один

«Даже те граждане, которые негативно относятся к отдельным структурам власти, высоко оценивают деятельность президента Ильхама Алиева». Об этом в журнале «Индекс доверия» написал депутат Милли Меджлиса Захид Орудж.

Депутат отметил, что теперь в истории Азербайджане есть свой Национальный День победы.

«Президент Ильхам Алиев на протяжении 17 лет шаг за шагом шел по пути обеспечения территориальной целостности страны. Президент действительно является спецназом номер один. Но выражение «командир Победы» для меня более родное. Также хочу отметить, что до Гейдара Алиева ни один руководитель страны не проводил в Шуше крупномасштабные строительные работы. Гейдар Алиев также посещал Ереван. Надеюсь, и Ильхам Алиев совершит такой визит», - написал Захид Орудж.