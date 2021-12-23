ТуранБанк провел акцию совместно с «ASAN Письмо»

Придерживаясь принципов социально ответственного банкинга, ТуранБанк исполнил пожелания малообеспеченных семей, в том числе детей шехидов и ветеранов, проведя очередную благотворительную акцию в рамках проекта «ASAN Письмо».

Сотрудники банка вместе с волонтерами ASAN отправились на встречу с детьми, которые написали свои пожелания через «ASAN Письмо», и вручили детям различные подарки в соответствии с их пожеланиями. В рамках этого социального проекта банк порадовал маленьких жителей города Сумгаит и сел Балакенского района.

Следует отметить, что ТуранБанк постоянно фокусирует внимание и поддерживает уязвимые группы в рамках программы корпоративной социальной ответственности. Банк всегда принимает активное участие в инициативах по защите семей наших шехидов, ветеранов и удовлетворению их потребностей. Придерживаясь этой традиции, ТуранБанк вместе с волонтерами ASAN и Фондом YAŞAT регулярно сотрудничает в социальных проектах.

ТуранБанк продолжит свои проекты по поддержке уязвимых групп населения.