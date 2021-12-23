Министерство труда и социальной защиты населения сегодня предоставило еще 50 квартир семьям шехидов и инвалидам войны.

Министр Сахиль Бабаев на мероприятии по вручению документов на жилье в центре DOST №4 подчеркнул, что в основе успешной социально-экономической политики президента Ильхама Алиева лежит принцип обеспечения благосостояния граждан.

Подчеркнув, что успешная политика президента Ильхама Алиева обеспечивает последовательные успехи и в социальной сфере и значительный прогресс в направлении социального развития, министр Бабаев довел до внимания собравшихся социальные достижения Азербайджана за прошедшие 18 лет.

Он отметил, что в социальных выплатах регулярно происходят серьезные повышения. В частности, в рамках революционных социальных пакетов, представленных главой государства за последние 3 года, эти выплаты увеличились в среднем в 2,5 раза, а расходы по социальным выплатам за последние 3 года выросли на 60%, или на 2,4 миллиарда манатов. Он также отметил, что в нашей стране созданы и запущены многочисленные учреждения реабилитации и социального обслуживания.