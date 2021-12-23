Новые квартиры для семей героев Отечественной войны фото
Министерство труда и социальной защиты населения сегодня предоставило еще 50 квартир семьям шехидов и инвалидам войны.
Министр Сахиль Бабаев на мероприятии по вручению документов на жилье в центре DOST №4 подчеркнул, что в основе успешной социально-экономической политики президента Ильхама Алиева лежит принцип обеспечения благосостояния граждан.
Подчеркнув, что успешная политика президента Ильхама Алиева обеспечивает последовательные успехи и в социальной сфере и значительный прогресс в направлении социального развития, министр Бабаев довел до внимания собравшихся социальные достижения Азербайджана за прошедшие 18 лет.
Он отметил, что в социальных выплатах регулярно происходят серьезные повышения. В частности, в рамках революционных социальных пакетов, представленных главой государства за последние 3 года, эти выплаты увеличились в среднем в 2,5 раза, а расходы по социальным выплатам за последние 3 года выросли на 60%, или на 2,4 миллиарда манатов. Он также отметил, что в нашей стране созданы и запущены многочисленные учреждения реабилитации и социального обслуживания.
Подчеркнув, что семьи шехидов и инвалиды войны охвачены особой заботой главы государства, министр сообщил, что по поручению президента Ильхама Алиева программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны в этом году расширилась в 5 раз.
В 2021-2025 годах планируется передать еще 11 тысяч, в том числе в 2021 году - 3 тысячи квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны. В этом году уже 2800, а всего за прошедший период 12 тысяч семей шехидов и инвалидов войны обеспечены жильем и индивидуальными домами.
Бабаев отметил, что после Отечественной войны 40 тысяч человек, включая семьи шехидов и участников войны, пострадавших от армянского террора, были охвачены социальной поддержкой, им было оказано 46 тысяч услуг. Он отметил, что указами главы государства с начала 2021 года ежемесячная президентская стипендия для семей шехидов и инвалидов войны была увеличена в среднем на 50 процентов, а по некоторым направлениям - почти на 100 процентов. Стипендия для Национальных героев была увеличена с 1500 до 1800 манатов. Для лиц, удостоенных звания «Герой Отечественной войны», учреждена президентская ежемесячная стипендия (2000 манатов).