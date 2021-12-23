Ильхам Алиев хотел стать генералом, любит плов и анекдоты

Сегодня президент Ильхам Алиев отмечает свой день рождения – главе азербайджанского государства исполнилось 60 лет. Мировые лидеры поздравляют азербайджанского президента, отмечают его вклад в укрепление государственности Азербайджана, достижение успехов в социально-экономическом развитии и повышение авторитета страны на международной арене.

«Религия является частью нашего самосознания»

«Религия у нас отделена от государства. Азербайджан – светская страна. Вместе с тем мы все с большим уважением относимся к религии. Это часть нашей истории, культуры и самосознания. Место религии в Азербайджане закреплено в Конституции. Наше общество также полностью свободно в своих религиозных убеждениях».

«В моем кабинете висит портрет Гейдара Алиева»

«В моем кабинете висит портрет Гейдара Алиева. Мне кажется, этого достаточно. Он мой отец, лидер, посвятивший всю свою жизнь народу. Высокие качества отца как члена семьи мне хорошо были известны. Ведь другие видели его либо по телевизору, либо на расстоянии. Человеческие качества и честность Гейдара Алиева являются примером. То, что он сделал для развития страны, бесценно».

«Очень люблю плов»

«Азербайджанскую кухню надо обязательно попробовать. Я и сам предпочитаю национальную кухню. Она очень яркая. Могу, например, отметить долму и шашлык. Но когда приходит самый дорогой гость, на свадьбах, на праздниках подают плов. Плов очень люблю. У него много видов. Они не похожи друг на друга. Я лично предпочитаю плов»

«Отец звал меня и говорил: «Ну давай, расскажи анекдот»

«Люблю анекдоты. В детстве мне нравилось слушать и рассказывать смешные анекдоты. Самое главное, что я мог их запоминать. Бывало так, что отец звал меня и говорил: «Ну давай, расскажи что-нибудь новое». Отмечу, что анекдоты очень важны во время общения».

«Мечтал стать генералом»

«С детства мечтал стать генералом. Помню, как моему отцу дали звание генерала в 1967 году. В то время я был очень маленьким. Но это оставило глубокий след в моей памяти. Я не был против того, чтобы стать военным в будущем. Но поступил в Московский государственный институт международных отношений. Когда я приехал в Москву, мне еще не было и 16 лет».

«Мне было важно знать отношение людей, с которыми я работал»

«В Москве я учился, затем преподавал. После того как отец ушел в отставку, отношение ко мне стало неоднозначным. Но для меня было важно знать отношение людей, с которыми я работал в высшем учебном заведении: они оказывали мне поддержку, уделяли большое внимание. Это было очень важно и ценно для меня. Но что поделаешь, политические директивы были такие - сын Алиева больше здесь работать не может.

Кстати, во время официального визита в Москву мне присвоили звание почетного доктора Московского государственного института международных отношений».