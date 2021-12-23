Иранские учителя со 2 декабря проводят акции протеста с требованием повышения заработной платы и отставки министра образования. В разное время полиция арестовала до 100 протестующих.

В крупных иранских городах - Тегеране, Исфахане, Карадже, Иламе, Ширазе, Мешхеде, Ноушехр и других произошли столкновения полиции с участниками акций протеста учителей. Как передает иранское издание balatarin.com, особенно жестокие столкновения произошли в Ширазе.

Как сообщил haqqin.az иранский политолог Урал Хатами, учителя иранских школ с 2017 года периодически проводят массовые акции протеста, которые сопровождаются арестами, избиениями и даже убийством митингующих: "На фоне высокой инфляции и без того низкая заработная плата учителей стала нищенской. Оплата труда учителей Ирана - одна из самых низких в стране по сравнению с другими бюджетниками".

Чтобы как-то свести концы с концами, иранские учителя вынуждены работать на двух, трех работах. Не способные повысить или хоть как-то индексировать заработную плату в соответствии с инфляцией, власти принялись брать на должность учителя на основе почасовой оплаты. В этом случае учитель получает в 10 раз меньшую зарплату, чем штатные работники, и не получают медицинскую страховку или социальные выплаты.

Другим фактором возмущения стало идеологически мотивированное решение правительства снабдить каждую школу двумя муллами, которые будут надзирать за тем, чтобы в школах придерживались исламских норм. Они будут агитировать учеников совершать намаз, держать пост и пр. Муллы также будут заниматься половым воспитанием детей, заодно следить за учителями, чтобы ничего политически крамольного, противоречащего исламу не говорили, сказал эксперт.

По словам Хатами, носящие экономический характер протесты все больше принимают политическую окраску. Перед президентскими выборами Ибрагим Раиси обещал учителям решить их социальные проблемы, включая повышение заработной платы. Но в госбюджете на 2022 год ничего в улучшении социального положения работников образования не предусмотрено. Учителя чувствуют себя обманутыми и требуют отставки правительства, сказал политолог.

По его словам, школьное образование в крупных городах Ирана практически парализовано. Власти потребовали от родителей привести детей в школы, но занятия не проводятся. Это попытка показать протестующим, что и без их участия учеба продолжается, сказал Хатами.