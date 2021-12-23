Зеленский позвонил Алиеву
В пятницу, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает пресс-служба главы государства.
Украинский лидер поздравил Ильхама Алиева с юбилеем, пожелал ему успехов и крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, поблагодарил украинского коллегу за оказанное внимание.
Лидеры двух стран также выразили удовлетворенность развитием двусторонних отношений и уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.