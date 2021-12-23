Глава МИД Ирана: Баку и Тегеран договорились открыть новую страницу

«Во время официального визита в Азербайджан мы договорились открыть новую страницу в ирано-азербайджанских отношениях». Об этом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан написал в Twitter.

«Во время моего официального визита в Баку мы договорились открыть новую страницу в наших отношениях. На встрече с президентом Ильхамом Алиевым, на обсуждениях с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и председателем парламента Сахибой Гафаровой мы подготовили дорожную карту для дальнейшего развития наших связей. Я был рад познакомиться с проживающими там иранцами», - написал министр.