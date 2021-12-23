Сегодня в поселке Масазыр по адресу: улица Агиаги Вахида, 9, состоялось открытие супермаркета Aplus.

В открытии приняли участие жители поселка, сотрудники головного офиса сети, а также представители партнерских компаний. По случаю открытия покупателям были преподнесены многочисленные подарки, акционные товары.

Перерезавший символическую ленту представитель ООО AQRO-VEST RETAİL директор по продажам сети магазинов Aplus Джавидан Гулузаде выразил уверенность, что открытие магазина станет важным событием для жителей поселка: "В нашем новом открывшемся магазине постоянной работой обеспечены более 50 человек, большая часть из которых жители поселка. Хочу особо отметить, что абсолютное большинство принятых на работу – молодые люди. Это позитивный шаг, предпринятый для трудоустройства молодежи. С учетом того, что с развитием нашей сети вырастет потребность в более профессиональных сотрудниках, мы можем с уверенностью утверждать, что взятые сюда сегодня на работу сотрудники будут развиваться и в будущем смогут построить лучшую карьеру. Кроме того, открытие нашего нового магазина сделает конкурентную среду в поселке прозрачнее, что создаст условия для повышения уровня услуг и приобретения населением предметов первой необходимости на более выгодных условиях".