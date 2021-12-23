Спецпредставитель президента о «Большом возвращении» на освобожденные территории

«Для обеспечения возвращения вынужденных переселенцев действует специальная рабочая группа. Они изучают экономические, социальные и правовые аспекты «Большого возвращения». Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

Он отметил, что в течение 2022 года исследования будут завершены и перейдут в стадию подготовки к «Большому возвращению».

«У нас есть список граждан, имеющих статус бывших вынужденных переселенцев. В списке содержится информация о том, какая часть из них уже обеспечена жильем со стороны государства, а какая нет, и кто проживает в местах временного поселения. Все это будет учитываться при запуске большого процесса возвращения в каждом районе и городе».