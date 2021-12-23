Ильхам Алиев о бригадах коммандо в азербайджанской армии

«В воинской части в Гадруте размещены новые военные объединения, силы коммандо. Создание сил коммандо для нас нововведение». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии новой воинской части в поселке Гадрут Ходжавендского района Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что бригады коммандо будут готовы выполнить любое военное задание. «В этих бригадах будут служить хорошо подготовленные лица, готовые принести себя в жертву Родине. Это значительно увеличит военную мощь нашей армии», - сказал Алиев.

Президент отметил, что таких бригад будет очень много.