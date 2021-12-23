Пограничники не пустили наркотики в Азербайджан

На границе Азербайджана с Ираном задержаны подозреваемые в контрабанде наркотиков, сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

23 декабря примерно в 03:10 на служебном участке погранотряда «Горадиз» Пограничных войск ГПС вблизи села Гарагювендикли Имишлинского района был остановлен для досмотра автомобиль марки Nissan Maxima с государственным номерным знаком 90-ZJ-055, в котором находились два человека.

Находившиеся в машине не подчинились команде «Стой!» пограничного наряда и попытались скрыться, но были задержаны. В ходе обыска у них был обнаружен и изъят сверток с 8 кг 300 гр марихуаны.