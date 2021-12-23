Алиев: Азербайджан продолжит закупку современного вооружения и техники

«Закупка военной техники, увеличение военных расходов, а также повышение зарплаты военнослужащим - все это очевидно показывает, что даже если война завершилась, то процесс строительства армии не остановится. Напротив, опыт войны показал нам, где наши сильные и слабые стороны. Во время войны у нас было не так много недостатков, но они были. Поэтому война была для нас бесценным опытом», - сказал Алиев в пятницу во время открытия воинской части в поселке Гадрут Ходжавендского района.

При этом президент отметил продолжение оснащения армии современным вооружением.

«Реализуются новые контракты, подписанные после войны. На основе новых контрактов в Азербайджан уже поступает самое современное вооружение и техника для снабжения нашей армии», - сказал Алиев.

Вместе с тем он отметил, что наряду с закупкой современного вооружения в настоящее время создаются новые вооруженные формирования.