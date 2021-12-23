Уход Нетаньяху стал достижением года в Израиле заявление министра
Министр обороны Израиля Бени Ганц принял участие в масштабном мероприятии, чтобы подвести итоги 2021 года. Глава оборонного ведомства назвал уход Биньямина Нетаньяху с поста премьер-министра Израиля «достижением года».
«Достижением этого года является замена Нетаньяху и формирование правительства, которое работает на общественность. Не без трудностей и не без напряженности, но система работает, и есть здоровое сотрудничество и диалог», - отметил Ганц.