Во встрече, состоявшейся 23 и 24 декабря в российской столице, приняли участие ректор Бакинской Музыкальной академии Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла, кинорежиссер Аяз Салаев и ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова, сообщает АПА со ссылкой на дипломатический источник.

* * * 18:25

Представители общественности Азербайджана и Армении провели первую после завершения военного конфликта в Карабахе встречу в Москве, на которой обсудили меры по разрядке напряженности в отношениях между народами двух стран. Об этом сообщил ТАСС источник, осведомленный о переговорах.

"23 и 24 декабря в Москве состоялась первая после завершения военного конфликта между Азербайджаном и Арменией в ноябре 2020 года встреча представителей азербайджанской и армянской общественности при участии специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Участники встречи обсуждали меры по смягчению напряженности в отношениях между двумя народами, договорились о продолжении подобных контактов в начале 2022 года", - сказал собеседник агентства.