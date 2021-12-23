Пик потепления в Гренландии пришелся на период между 20 и 23 декабря. Как сообщил Датский метеорологический институт, в столице острова — городе Нуук в понедельник термометры показали 13 градусов выше нуля! Это на 18 градусов выше средней температуры, типичной для Гренландии в это время года.

В то время как в странах Восточной Европы, например, в Латвии, Литве, Эстонии и Польше люди встречают Рождество в условиях настоящей снежной зимы, в краю вечных льдов — Гренландии царит необычное, прямо-таки экстремальное потепление. Ртутный столбик там поднялся выше, чем в этих европейских странах и даже в Египте!

В то же время в Каананааге, где сейчас должны стоять суровые морозы - 20 градусов, столбик ртути взлетел аж до 8,3 градуса Цельсия. Ученые не сообщают, установлены ли новые рекорды тепла для этого гигантского острова на севере планеты. Однако они связывают такое явление высоких температур с процессами глобального потепления.

Датский метеоролог Каролин Дрост удивлена масштабом потепления в Гренландии. В разговоре с AFP она заявила, что «это немного необычно, что такое происходит на столь обширной территории и столь долгое время».

Гренландия не впервые сталкивается с чрезвычайно теплой, аномальной погодой. Прошедшим летом там была отмечена температура, которая оказалась на 10 градусов Цельсия выше нормы. Это привело к исключительно быстрому таянию ледовой толщи материка. По опубликованным данным, в некоторые дни таяние льдов происходило в два раза быстрее обычного и достигало 8 миллиардов тонн. Таянию способствовало не только аномальное тепло, но и первые в истории здесь осадки в виде дождей, выпадавшие в гренландских горах.

Все это происходит на фоне замерзающей Европы и бьющих там рекордных цен на газ.

Тем временем в курортном Египте, куда обычно к Новому году стремятся тысячи европейцев, чтобы погреться на солнце и встретить праздник под пальмами, а не у елки, произошли тоже необычные климатические изменения: в районе города Александрия, что на севере Египта, стало так холодно, что выпала снежная крупа и настоящий снег.

Датские метеорологи, правда, обещают, что в ближайшие дни в Гренландии ожидается падение температуры до уровня обычных. Скорее всего, качели колыхнутся и в Египте — там снова станет теплее и снег исчезнет.