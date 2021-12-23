В Турции заявили о невозможности войны на стороне Украины против России

Участие Турции в военных действиях на стороне Украины против РФ нереалистично, заявил РИА Новости депутат турецкого парламента, глава Партии обновления Озтюрк Йылмаз.

"Я не допускаю возможности возникновения такого положения, при котором Турции нужно будет отправлять военных (в Украину). Потому что подобный военный конфликт ни России, ни НАТО не нужен. Не думаю, чтобы из-за Украины НАТО напала на Россию, или чтобы Россия довела ситуацию до войны", - сказал собеседник агентства. По его словам, нагнетание напряженности вокруг ситуации на российско-украинской границе – своего рода игра с участием дипломатов и военных.

"Турция на Россию не нападет. У нее есть с РФ стратегические отношения. И НАТО не предложит Турции напасть на Россию. Нет, это невозможно. Решения в НАТО принимаются единогласно", - сказал Йылмаз.