Желавший оккупации новых территорий Азербайджана Тоноян Новый год встретит с зэками

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян останется под арестом. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на адвоката экс-министра Сергея Ованнисяна.

По его словам, апелляционный суд под председательством судьи Тиграна Симоняна отклонил жалобу по поводу решения о продлении ареста Тонояна сроком на два месяца.

Напомним, в марте 2019 года Давид Тоноян на встрече с представителями армянской общины в Нью-Йорке заявил: «Как министр обороны я говорю, что формулу «территории в обмен на мир» я перефразировал в формулу «новая война – новые территории».