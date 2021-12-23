Вместе с тем для качественного управления необходимы кадры с соответствующей подготовкой. Крупные логистические компании в стране сталкиваются с постоянной нехваткой профессиональных работников. И одна из передовых компаний этой отрасли - «166 грузоперевозки и логистика» уже на протяжении трех лет успешно справляется с этой проблемой, организуя «Академию логистики», в которой из вчерашних студентов готовят будущих профессионалов отрасли.

В серии статей haqqin.az, посвященных проблемам сферы грузоперевозок в Азербайджане, подчеркивалось, что логистика является одним из самых сложных бизнес-направлений, требующих профессионального управления.

На этой неделе компания «166» завершила очередную программу стажировки в «Академии логистики», в которой приняли участие студенты четвертого курса, выпускники и магистранты ряда вузов страны.

За три месяца стажировки участники программы получили и теоретические, и практические знания и навыки в различных отделах компании. Студенты, успешно завершившие программу, получили соответствующие сертификаты и возможность трудоустроиться на вакантных местах в компании «166».

Стоит отметить, что в общей сложности в программу стажировки «Академия логистики 166», которая реализуется с 2019 года, поступило более 4200 заявок. 153 человека, успешно прошедшие все этапы подготовки, были приняты в Академию. В настоящее время большинство этих молодых людей уже работают в компании.

В ближайшие месяцы в СМИ будет опубликована подробная информация о программе стажировки на 2022 год в «Академии логистики 166». Объявление также будет размещено на сайте hr.166.az.