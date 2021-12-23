Спортивный журналист haqqin.az объявлен лучшим в уходящем году наша доска почета

Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана, члены Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) и Европейского союза спортивной прессы (AIPS EUROPE-UEPS) и их официальный представитель в Азербайджане, традиционно выбрали победителей года в области спорта. Об этом сообщает АзерТАдж.

В номинации "Спортивный журналист года" лучшим по иноязычным СМИ был объявлен сотрудник haqqin.az Эльмир Алиев.

Представляем полный список победителей:

По телеканалам - Сянан Абдуллаев (Xəzər TV)

По радио - Руфат Надирли  (Fərqli radio) 

По газетам - Рашад Гасымов (Futbol+)

По сайтам - Хабиб Асланов (Sportinfo.az) 

По иноязычным СМИ - Эльмир Алиев (haqqin.az) 

По социальным сетям -  Рашад Эргюн 