Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана, члены Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) и Европейского союза спортивной прессы (AIPS EUROPE-UEPS) и их официальный представитель в Азербайджане, традиционно выбрали победителей года в области спорта. Об этом сообщает АзерТАдж.

В номинации "Спортивный журналист года" лучшим по иноязычным СМИ был объявлен сотрудник haqqin.az Эльмир Алиев.