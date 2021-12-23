Вагит Алекперов Алиеву: Вы заслужили высокое уважение и огромный авторитет среди коллег

Президент Публичного акционерного общества «ЛУКОЙЛ» (Россия) Вагит Алекперов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летием. В связи с этим он направил в адрес главы государства письмо.

"От имени руководства Публичного акционерного общества «ЛУКОЙЛ» и от себя лично позвольте сердечно поздравить Вас с юбилеем.

Своим многолетним и самоотверженным трудом во благо Азербайджанской Республики, глубокими знаниями, замечательными личными качествами Вы заслужили высокое уважение и огромный авторитет среди коллег и партнеров в стране и за рубежом.