Вагит Алекперов Алиеву: Вы заслужили высокое уважение и огромный авторитет среди коллег
Президент Публичного акционерного общества «ЛУКОЙЛ» (Россия) Вагит Алекперов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летием. В связи с этим он направил в адрес главы государства письмо.
"От имени руководства Публичного акционерного общества «ЛУКОЙЛ» и от себя лично позвольте сердечно поздравить Вас с юбилеем.
Своим многолетним и самоотверженным трудом во благо Азербайджанской Республики, глубокими знаниями, замечательными личными качествами Вы заслужили высокое уважение и огромный авторитет среди коллег и партнеров в стране и за рубежом.
Накопленный за многие годы богатый опыт политической, экономической работы позволяет Вам успешно исполнять обязанности на высшем государственном посту и эффективно решать все возникающие задачи.
Пользуясь возможностью, хотел бы выразить Вам глубокую благодарность за то внимание и поддержку, которые Вы неизменно оказываете нашей компании и еë проектам на территории Республики. Мы приложим все усилия, чтобы и дальше четко выполнять все взятые на себя обязательства и активно развивать взаимовыгодные отношения в интересах народов двух наших стран.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, неисчерпаемого запаса энергии и оптимизма, дальнейшей плодотворной деятельности, удачи и успехов во всех начинаниях", говорится в письме.