Пашинян заговорил об окончательном мирном соглашении с Азербайджаном

Армения заинтересована в начале переговоров и подписании соглашения о мире с Азербайджаном, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы заинтересованы в начале переговоров и подписании соглашения о мире с Азербайджаном. Мы не отказываемся и не будем отказываться говорить по этой теме. Если мы говорим о начале открытия эры мирного развития, будет нелогично говорить, что не желаем слышать о соглашении о мире", - сказал Пашинян на пресс-конференции в видеорежиме в пятницу.

По его словам, важнейшая цель армянской стороны – всеобъемлющее соглашение о мире.