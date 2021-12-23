Пашинян анонсирует неформальные переговоры с Алиевым в Санкт-Петербурге

По инициативе президента России Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств.

Во время сегодняшней онлайн-пресс-конференции журналист спросил Пашиняна, состоится ли встреча лидеров Армении и Азербайджана во время этого саммита.

«Да, я буду участвовать. Но на данный момент нет предложений об официальной двусторонней встрече, но обязательно будет контакт с президентом Азербайджана. Поскольку саммит неформальный, все контакты будут неформальными, но общение однозначно будет», - ответил Пашинян.