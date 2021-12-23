Важное заявление Пашиняна: никаких предварительных условий Турции

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе онлайн-конференции заявил, что, если процесс стабилизации отношений с Турцией после встреч спецпредставителей дойдет до того момента, когда будет возможна встреча на высшем уровне, то она имеет место быть.

Пашинян также отметил, что нормализация отношений Еревана с Анкарой будет проходить без предусловий.

Ранее премьер Пашинян заявил о намерении стабилизировать отношения с Турцией, а официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Армения обращалась за посредничеством Москвы в контактах между Ереваном и Анкарой. Спецпредставителем Турции назначили бывшего посла в США Сердара Кылыча, а Армении - зампредседателя Национального Собрания Рубена Рубиняна.