Пятый самолет МиГ за год разбился в Индии
Самолет МиГ-21 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета, о состоянии пилота не сообщается, передает РИА Новости.
"Сегодня около 20:30 с самолетом МиГ-21 ВВС Индии произошло происшествие во время тренировочного полета в западном секторе. Ожидается более подробная информация. В настоящее время проводится расследование", - сообщили ВВС страны в Twitter.
По данным телеканала India TV, катастрофа произошла в штате Раджастан, рядом с индийско-пакистанской границей. Согласно источникам телеканала, пилот самолета погиб.
Это уже пятая авария с участием МиГ-21 в Индии в этом году. Предыдущая катастрофа с этим самолетом произошла августе, тогда при крушении машины пилот выжил. Еще два инцидента, в результате которых пилоты МиГ-21 погибли, произошли в мае и марте этого года, а первый инцидент с этой машиной произошел в январе, когда ВВС Индии сообщили о крушении самолета в результате "серьезной технической неисправности".