Грусть Алиева в день юбилея в Шуше: жаль, что отца нет рядом

«В последние дни я получаю многочисленные поздравления как от коллег из-за рубежа, глав государств и правительств разных стран, проживающих за рубежом азербайджанцев, так и от граждан страны. Хочу выразить свою благодарность всем, кто поздравил меня. Особую же признательность хочу выразить азербайджанскому народу - и за поздравления, и за оказанную мне поддержку. Эту поддержку я ощущаю с момента первого избрания на пост президента в 2003 году и по сей день. Она придает мне силы и укрепляет мою волю. Благодаря этой поддержке мы добились больших исторических успехов», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Шушу.

«Я всегда говорил, что наступит день и мы освободим оккупированные территории. Все эти годы азербайджанский народ верил мне. И это несмотря на то, что и тогдашние вынужденные переселенцы, и общественность страны, учитывая продолжающиеся из года в год бессмысленные переговоры, видели, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта усложняется. Но мой родной народ верил моим словам. Я говорил, что придет день и флаг Азербайджана будет развеваться на оккупированных территориях, в том числе в Шуше. И мы ценой жизни наших шехидов увидели этот священный день. Да помилует Аллах души всех наших шехидов.

Сегодня мы в свободном Карабахе, сегодня мы в свободном Зангезуре. Мы - хозяева этих земель - вернулись сюда и отныне будем вечно жить на этих землях. Наш народ объединился вокруг святой идеи и добился желаемого», - провозгласил президент.

Ильхам Алиев заметил, что азербайджанский народ знает, что он не отмечает свои дни рождения.

«Обычно в эти дни я принимал участие в открытии каких-либо социальных объектов или же встречался с вынужденными переселенцами и семьями шехидов. В день своего пятидесятилетия я был у вынужденных переселенцев в Карабахе – в Агджабеди. А свое шестидесятилетие я встретил здесь, в Шуше. Между этими двумя датами есть живая связь. Мы не просто наблюдатели за процессами, происходящими на территории страны и региона. Мы во многом управляем этими процессами. Мы формируем повестку дня в регионе. После победы во второй Карабахской войне наши сила и влияние еще больше укрепились.

Сегодня, находясь в свободном Карабахе, Шуше и Гадруте, я, можно сказать, отмечаю свой день рождения. Сегодня утром в Гадруте как Верховный главнокомандующий победоносной Азербайджанской армии я принял участие в открытии воинской части бригады коммандос. Как президент и Верховный главнокомандующий сегодня я должен был быть с военными, выразить благодарность и поставить новые задачи перед победоносными Вооруженными силами Азербайджана.

Сегодня мы вступили в новый этап работ по строительству армии в Ходжавендском районе - Гадруте, который входил в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Потом я приехал в Шушу. Это мой седьмой визит в Шушу в этом году. Шуша притягивает к себе нас всех. В Шуше я принимал участие в мероприятиях и церемониях открытий, которые еще раз доказывают, что она принадлежит азербайджанскому народу и азербайджанской культуре. Каждый раз, когда было запланировано какое-то мероприятие в Шуше, я приезжал сюда с большой любовью и считал, что сегодняшний день я тоже должен отметить в Шуше, на родном для нас всех Джыдыр дюзю.

Сегодня я сожалею лишь о том, что этот день не увидел мой отец. Но знаю, что его душа радуется. Так же как радуются души десятков тысяч вынужденных переселенцев, которые жили с тоской о Родине и не увидели освобожденных территорий. Мы не оставили кровь шехидов неотмщенной, и их души тоже радуются», - сказал глава государства.