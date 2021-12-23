На армяно-грузинской границе произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,4 произошло в пятницу вечером на армяно-грузинской границе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Отмечается, что сейсмологическая сеть территориальной службы сейсмической защиты МЧС Армении 24 декабря в 21:17 зафиксировала землетрясение в 14 километрах к северо-востоку от общины Ташир (Лорийская область).
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сила подземного толчка в эпицентре составила 3 балла. Землетрясение ощущалось в общинах Степанаван, Ташир, Саратовка Лорийской области Армении.