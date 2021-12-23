Названы необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса у привитых

У омикрон-штамма коронавируса есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у привитых людей, сообщает Express.

В статье отмечается, что в целом для коронавируса характерны высокая температура, продолжительный кашель и изменение или потеря вкусов и обоняния. Однако омикрон-штамм отличается рядом других проявлений.

Как объяснил эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор, у привитых пациентов, которые заболели "омикроном", наблюдались тошнота и потеря аппетита. Температура у них была невысокая, а также присутствовала головная боль и боль в горле. Кроме того, у некоторых была рвота. В материале также перечислены четыре основных симптома "омикрона" – кашель, слабость, а также заложенность носа и насморк.