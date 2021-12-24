Пашинян поделился впечатлениями от первой встречи в формате «3+3»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о положительных впечатлениях от прошедшей в Москве первой встречи в рамках консультативной региональной платформы «3+3» по Южному Кавказу.
"Судя по тому, что нам доложил наш представитель, у нас в целом предварительно сложилось положительное впечатление от первой встречи, что не означает, что нет озвучиваемых сигналов и рисков", - сказал Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции.
По его словам, в целом формат "соответствует указанному в программе правительства желанию участвовать в региональных диалогах".
Десятого декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что "представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече".