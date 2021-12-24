Турция и Катар договорились с талибами

Турция и Катар достигли принципиальной договоренности с администрацией «Талибана» относительно управления международным аэропортом в афганском Кабуле и четырьмя другими воздушными гаванями в Афганистане, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

Как отмечается, в ходе "продуктивных переговоров" по вопросу эксплуатации аэропорта стороны достигли консенсуса о создании общих технических групп для проработки деталей и продолжения консультаций на уровне технических комитетов в ближайшие дни.

Турецко-катарская делегация отправится из Кабула в Доху, где продолжит совместную работу.