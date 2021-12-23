Антисемитская атака в Лондоне: хотел убить своего первого еврея

Полиция Лондона разыскивает человека, обвиняемого в антисемитском нападении во время Хануки на еврейку, сообщает mignews.

Как сообщили 24 декабря правоохранители, подозреваемый приблизился к своей жертве в Западном Хэмпстеде и начал ее оскорблять, утверждая, в том числе, что "хочет убить своего первого еврея".

По данным Antisemitism.org, мужчина кричал на молодую женщину, в том числе, по-арабски, толкал ее и даже нанес несколько ударов, после чего поломал менору. Также он вскидывал руку в нацистском салюте. Жертве нападения пришлось искать помощи в магазине. В результате нападения пострадавшая получила легкие телесные повреждения. Уточняется, что жертва антисемитской атаки вызывала полицию, однако к ней так и не приехали.