В России ЛГБТ-организации включили в список иноагентов

Минюст России включил в список иностранных агентов две ЛГБТ-организации из Санкт-Петербурга и Краснодара.

Как сообщается на сайте ведомства, перечень пополнили "Реверс" (Краснодар) и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа "Выход". Обе организации финансируются фондом "Сфера" (в 2016 году внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента).

На данный момент в реестр Минюста незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента, включены шесть организаций.