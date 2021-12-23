По данным ЮНИСЕФ, эти и другие причины привели к росту заболеваемости среди подрастающего поколения.

Жизни многих афганских детей находятся под угрозой из-за хронического недоедания, перебоев в работе органов здравоохранения и служб по оказанию основных услуг населению, пишет mignews.

Ситуация усугубляется пандемией, засухой и беспрецедентным продовольственным кризисом. Уточняется, что в 2021 году зарегистрировано более 66 тысяч случаев кори среди детей. Более того, произошли вспышки диареи, малярии и лихорадки денге.

"Сейчас в стране сложились суровые зимние погодные условия, во многих районах температура уже значительно ниже нуля, а это соответственно привело к заболеваниям пневмонией и острыми респираторными заболеваниями. Многие афганские семьи живут в холодных домах, им нечем обогреть свои жилища", – цитирует заявление ЮНИСЕФ сайт ООН.

Уточняется, что хуже всего приходится детям из высокогорных регионов, поскольку у них нет теплой одежды, одеял и топлива для обогрева жилищ. По данным ЮНИСЕФ, 25-30% случаев смерти детей в возрасте до 5 лет вызваны инфекциями дыхательных путей, 90% связаны с пневмонией. Правозащитники бьют тревогу из-за того, что многие афганские дети могут не дожить до весны.