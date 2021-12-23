«Фенербахче» может возглавить Йоахим Лёв
Турецкий «Фенербахче» сделал предложение бывшему главному тренеру сборной Германии по футболу Йоахиму Лёву. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
По информации источника, клуб предложил специалисту контракт до 2024 года и ждет ответа от тренера.
20 декабря «Фенербахче» покинул португальский тренер Витор Перейра. После 18 туров чемпионата Турции стамбульский клуб набрал 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.
Лёв уже возглавлял "Фенербахче" с 1998 по 1999 год. Также он тренировал германские "Штутгарт" и "Карлсруэ", турецкий "Аданаспор", австрийские "Аустрию" и "Тироль".