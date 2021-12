Талибы приветствуют слова Путина

Представители движения "Талибан" приветствовали слова президента РФ Владимира Путина, заявившего о том, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда не являются выражением свободы и творчества. Об этом написал в пятницу, 24 декабря, назначенный талибами пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи в Twitter.

"Исламский эмират Афганистан" приветствует высказывания президента России Владимира Путина о том, что оскорбления в адрес великого исламского пророка Мухаммеда - это не свобода слова, а противодействие религиозной свободе и оскорбление священных чувств мусульман", - говорится в публикации.

IEA welcomes comments by the Russian President Vladimir Putin that blasphemy of Prophet Muhammad (PBUH) is not an expression of artistic freedom, rather it is a violation of freedom of religion & the sacred sentiments of Muslims. pic.twitter.com/7oLWUEx2wS