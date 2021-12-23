В Стамбульском аэропорту сломали игру американской разведки «Таинственный паспорт» наши подробности
Турецкие правоохранители задержали сотрудника американского консульства в Бейруте, который продал свой паспорт гражданину Сирии за $10 тысяч, чтобы тот смог вылететь в Германию. Об этом 22 декабря сообщило Управление безопасности Стамбула.
Американское консульство в Бейруте теперь смело может вывешивать на своем сайте, а также на вывесках рядом со зданием новое рекламное объявление: «Паспорта США недорого. Доставка покупателю в любую страну. В качестве бонуса – бесплатная одежда американского качества».
Вполне неплохой маркетинговый ход после истории, о которой рассказал пресс-релиз Управления безопасности Стамбула: «Установлено, что 11 ноября при прохождении паспортного контроля в аэропорту Стамбула гражданин Сирии Р. С., пытавшийся вылететь в Германию, предъявил паспорт другого человека. В ходе расследования выяснилось, что документ принадлежит сотруднику консульства США в Бейруте, американскому гражданину Д. Дж. К.».
Что ж, бизнес не знает границ и жажда прибыли никому не чужда, в том числе и дипломатам. Паспорт здесь еще мелочи, некоторые кокаин из Латинской Америки в дипломатической почте сотнями килограмм возят – красиво жить не запретишь, вот каждый и крутится как может.
Но в стамбульской истории есть как минимум три нестыковки. Во-первых, продавец из Бейрута встретился с покупателем, сирийским гражданином, ранее проживавшим, согласно документам, в Ливане, не где-нибудь, а в турецком аэропорту. Неужели такой коммерческий обмен нельзя было произвести на ливанской территории?
Во-вторых, передав сирийцу паспорт, американец его документы не забрал, а второго комплекта документов у него при досмотре обнаружено не было. Это ж как он обратно в Бейрут лететь-то собирался? Визитку бы свою на паспортном контроле предъявлял? Или фото на фоне здания американского Госдепартамента?
И, наконец, в-третьих. Изучение записей с камер наружного наблюдения показало, что двое мужчин встретились в аэропорту Стамбула, где, прежде чем поменять паспорт на деньги - поменялись друг с другом одеждой. А это-то зачем? Бесплатный бонус покупателю, дескать, за каждый купленный паспорт – качественные куртка и джинсы «made in USA» бесплатно?
Воля ваша, но это похоже на стандартную разведывательную операцию – один агент передает другому документы прикрытия, для выезда в другую страну, а чтобы сбить с толку возможное наружное наблюдение – меняются одеждой. Агент улетает, а оставшийся сотрудник водит топтунов из наружки за нос. Других объяснений произошедшим нестыковкам нет.
Что же до денег – то кто вообще сказал, что эти деньги предназначались в качестве оплаты за паспорт? Они были в кармане куртки, которую одел на себя американец, не более того. И предназначаться могли для чего угодно – наличные в разведке вещь, которая необходима всегда.
США тут же объявили, что задержанный был их гражданином, но не американским дипломатом. Тем проще для турецких контрразведчиков, которые просто задержали обоих подозреваемых. Причем, чуть позже суд арестовал американца, в то время как гражданина Сирии освободили под подписку о невыезде.
Что так же вполне логично. Американец теперь – отработанный материал, пригодный только для вдумчивых допросов. Сирийца же вполне можно и нужно еще «покрутить», проследить его связи: кому звонить кинется, с кем будет встречаться.
Пока нет оснований утверждать, что эти двое что-то замышляли против Турции, но то, что местные контрразведчики сломали какую-то операцию американской разведки – сомнений не вызывает. Что ж, и поделом. Тщательнее готовиться надо, а главное – про камеры в аэропортах не забывать, XXI век на дворе, высокие технологии в борьбе со шпионажем – наше все.