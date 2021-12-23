Дмитрий Рой, автор haqqin.az 09:16

Турецкие правоохранители задержали сотрудника американского консульства в Бейруте, который продал свой паспорт гражданину Сирии за $10 тысяч, чтобы тот смог вылететь в Германию. Об этом 22 декабря сообщило Управление безопасности Стамбула. Американское консульство в Бейруте теперь смело может вывешивать на своем сайте, а также на вывесках рядом со зданием новое рекламное объявление: «Паспорта США недорого. Доставка покупателю в любую страну. В качестве бонуса – бесплатная одежда американского качества». Вполне неплохой маркетинговый ход после истории, о которой рассказал пресс-релиз Управления безопасности Стамбула: «Установлено, что 11 ноября при прохождении паспортного контроля в аэропорту Стамбула гражданин Сирии Р. С., пытавшийся вылететь в Германию, предъявил паспорт другого человека. В ходе расследования выяснилось, что документ принадлежит сотруднику консульства США в Бейруте, американскому гражданину Д. Дж. К.».

Что ж, бизнес не знает границ и жажда прибыли никому не чужда, в том числе и дипломатам. Паспорт здесь еще мелочи, некоторые кокаин из Латинской Америки в дипломатической почте сотнями килограмм возят – красиво жить не запретишь, вот каждый и крутится как может. Но в стамбульской истории есть как минимум три нестыковки. Во-первых, продавец из Бейрута встретился с покупателем, сирийским гражданином, ранее проживавшим, согласно документам, в Ливане, не где-нибудь, а в турецком аэропорту. Неужели такой коммерческий обмен нельзя было произвести на ливанской территории? Во-вторых, передав сирийцу паспорт, американец его документы не забрал, а второго комплекта документов у него при досмотре обнаружено не было. Это ж как он обратно в Бейрут лететь-то собирался? Визитку бы свою на паспортном контроле предъявлял? Или фото на фоне здания американского Госдепартамента? И, наконец, в-третьих. Изучение записей с камер наружного наблюдения показало, что двое мужчин встретились в аэропорту Стамбула, где, прежде чем поменять паспорт на деньги - поменялись друг с другом одеждой. А это-то зачем? Бесплатный бонус покупателю, дескать, за каждый купленный паспорт – качественные куртка и джинсы «made in USA» бесплатно?