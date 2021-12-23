«США работают над планом по предоставлению Украине разведывательных данных, которые помогут Киеву противостоять якобы планируемому вторжению со стороны России». Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации высокого ранга.

Газета утверждает, что в число обсуждаемых Белым домом, Пентагоном и Госдепартаментом мер входит перенаправление ранее предназначенных афганским военным вертолетов и другой военной техники Украине. Кроме того, американская администрация рассматривает возможность отправки дополнительных экспертов по боевым действиям в киберсфере.

По информации издания, США и Великобритания уже направили ряд специалистов в этой области на случай киберудара по Украине.

«Информация США могла бы включать снимки, по которым можно будет определить, движутся ли российские войска для пересечения границы, чтобы украинские военные могли предотвратить атаку», - говорится в статье.