Какие территории Армения вернет Азербайджану в рамках делимитации и демаркации?

В этой связи, haqqin.az попросил профессора Магсада Годжаманова, заведующего кафедрой картографии и геодезии БГУ, рассказать, почему Армения так настаивает на картах 1926 года, и какие именно изменения азербайджано-армянской границ произошли после 1974 года.

Ранее депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Арман Егоян раскритиковал предложение Россия, заявив, что после 1974 года между Азербайджаном и Арменией де-факто происходили изменения границ, которые не нашли свое отражение в более поздних административно-политических картах СССР.

Среди пользователей армянских социальных сетей горячо обсуждают предложение России провести делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном по картам СССР 1974 года. Как известно, в Ереване всерьез рассчитывали, что окончательные границы между двумя суверенными государствами будут проведены по картам 1926 года, утвержденным тогдашним руководством двух республик советского Закавказья.

По словам профессора Годжаманова, в 1982 году было принято решение о передаче Армении части пастбищ местности Идждара в Газахском районе, а также части территорий сел Кемерли, Асланбейли, Гаймаглы. Затем, в 1986 году, Армении были переданы 2500 гектаров пастбищ Идждара Газахского района, вызывавшее, кстати, острый кризис в отношениях между жителями сел Газахского района с представителями тогдашнего руководства Азербайджана. Эксперт также отметил, что в разные годы Армении передавались части территорий Седаракского района и приграничные с Мегри земли Ордубадского района НАР.

В то же время следует учесть, что все решения о передаче территорий в 80-х годах ХХ века не были утверждены тогдашним руководством АзССР. А после распада СССР, вернувшийся к власти в Азербайджане президент Гейдар Алиев официально признал противозаконным все акты отчуждения азербайджанских территорий в пользу Армении.

Таким образом, при предстоящей демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы по картам 1974 года все упомянутые выше территории должны быть возвращены Азербайджану.

Эксперт напомнил, что на протяжение всей истории существования СССР, власти Армении, а также представители армянского лобби в Кремле стремились урвать часть азербайджанской территории и во многом преуспели в этом. В 1929 году Армении было передано 50 квадратных километров территории Газахского района, часть земель сел Нугяди, Эльназир и Тугу Джебраильского района. В 1946 году Армении передали 40 тысяч гектаров принадлежавшего Азербайджану лесных массивов. По словам Годжаманова, в 1969 году, решением центральных исполнительных органов СССР, Армения получила участки территорий сел Гарагель Лачинского района, села Часами Губадлинского района, села Кемерли Газахского района, а также часть Зодского золотоносного месторождения в Кельбаджарском районе.

В том же 1969 году широкую огласку получила передача Армении приграничных территорий Кедабекского района. В общей сложности армяне добились от Москвы передачи им 76 квадратных километров пастбищ сел Гаравелиляр, Гаджылар, Гейалли Гедабекского района. А население села Тагиляр было целиком, вместе с жителями, передано в состав Армянской ССР.

«Летом 1969 года 70 жителей сел Тагиляр, Гаравелиляр и Гейалли отправились в Москву, чтобы выразить руководству страны решительный протест, - рассказал профессор Годжаманов. - Однако Кремль проигнорировал их жалобы».