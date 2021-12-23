Какие территории Армения вернет Азербайджану в рамках делимитации и демаркации?
Среди пользователей армянских социальных сетей горячо обсуждают предложение России провести делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном по картам СССР 1974 года. Как известно, в Ереване всерьез рассчитывали, что окончательные границы между двумя суверенными государствами будут проведены по картам 1926 года, утвержденным тогдашним руководством двух республик советского Закавказья.
Ранее депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Арман Егоян раскритиковал предложение Россия, заявив, что после 1974 года между Азербайджаном и Арменией де-факто происходили изменения границ, которые не нашли свое отражение в более поздних административно-политических картах СССР.
В этой связи, haqqin.az попросил профессора Магсада Годжаманова, заведующего кафедрой картографии и геодезии БГУ, рассказать, почему Армения так настаивает на картах 1926 года, и какие именно изменения азербайджано-армянской границ произошли после 1974 года.
По словам профессора Годжаманова, в 1982 году было принято решение о передаче Армении части пастбищ местности Идждара в Газахском районе, а также части территорий сел Кемерли, Асланбейли, Гаймаглы. Затем, в 1986 году, Армении были переданы 2500 гектаров пастбищ Идждара Газахского района, вызывавшее, кстати, острый кризис в отношениях между жителями сел Газахского района с представителями тогдашнего руководства Азербайджана. Эксперт также отметил, что в разные годы Армении передавались части территорий Седаракского района и приграничные с Мегри земли Ордубадского района НАР.
В то же время следует учесть, что все решения о передаче территорий в 80-х годах ХХ века не были утверждены тогдашним руководством АзССР. А после распада СССР, вернувшийся к власти в Азербайджане президент Гейдар Алиев официально признал противозаконным все акты отчуждения азербайджанских территорий в пользу Армении.
Таким образом, при предстоящей демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы по картам 1974 года все упомянутые выше территории должны быть возвращены Азербайджану.
Эксперт напомнил, что на протяжение всей истории существования СССР, власти Армении, а также представители армянского лобби в Кремле стремились урвать часть азербайджанской территории и во многом преуспели в этом. В 1929 году Армении было передано 50 квадратных километров территории Газахского района, часть земель сел Нугяди, Эльназир и Тугу Джебраильского района. В 1946 году Армении передали 40 тысяч гектаров принадлежавшего Азербайджану лесных массивов. По словам Годжаманова, в 1969 году, решением центральных исполнительных органов СССР, Армения получила участки территорий сел Гарагель Лачинского района, села Часами Губадлинского района, села Кемерли Газахского района, а также часть Зодского золотоносного месторождения в Кельбаджарском районе.
В том же 1969 году широкую огласку получила передача Армении приграничных территорий Кедабекского района. В общей сложности армяне добились от Москвы передачи им 76 квадратных километров пастбищ сел Гаравелиляр, Гаджылар, Гейалли Гедабекского района. А население села Тагиляр было целиком, вместе с жителями, передано в состав Армянской ССР.
«Летом 1969 года 70 жителей сел Тагиляр, Гаравелиляр и Гейалли отправились в Москву, чтобы выразить руководству страны решительный протест, - рассказал профессор Годжаманов. - Однако Кремль проигнорировал их жалобы».