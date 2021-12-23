В Мингячевире задержали фальшивомонетчиков
Сотрудники Управления полиции города Мингячевир задержали фальшивомонетчиков. Об этом haqqin.az сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.
Накануне в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в изготовлении и сбыте фальшивых денег были задержаны житель Барды Шамиль Мусаев и жительница Агдама Илаха Мамедова. При осмотре их квартиры в Мингячевире было обнаружено и изъято принтерное оборудование и 49 банкнот номиналом 1, 5, 20, 50 манатов.
В ходе расследования стало известно, что Мусаев печатал деньги сам, затем, вместе с Илахой Мамедовой, платил ими в такси и в магазинах.
По факту возбуждено уголовное дело.