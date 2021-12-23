5 преимуществ заказать новогодний подарок на сайте kontakt.az

С приближением Нового года волнение праздника усиливается. Все еще не смогли купить праздничный подарок? Не паникуйте. Вам поможет kontakt.az с широким выбором в 30 000 товаров.

На kontakt.az можно подобрать лучший новогодний подарок на любой вкус, возраст, бюджет. Вдобавок, в сети действуют скидки до 50% при наличной оплате. Невозможно перечислить все преимущества сети «Kontakt». Однако давайте вспомним самые важные:

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2) Акция Шеш-Гоша. Вы можете стать одним из тысячных победителей «Шеш-Гоша». Как? Очень просто. После того, как вы закажите желаемый товар наличными, такситными картами или в рассрочку на условиях «оплаты в 6 раз» вам выдадут купон. Приходите с этим купоном в ближайший магазин сети в течение недели и бросьте кости. Если вам выпадет «шеш-гоша» (шесть-шесть), значит удача улыбнулась вам.

3) Услуга видеоконсультации. Если вы не любите покупать, не увидев продукцию, то можете воспользоваться услугой видеоконсультации. Консультанты свяжутся с вами по WhatsApp покажут и расскажут о продукте, а также ответят на все ваши вопросы. Отметим, во время связи вы можете отключить камеру.

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