Врачи назвали два симптома «омикрона» у вакцинированных

«У омикрон-штамма коронавируса есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у привитых». Об этом заявил эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор, передает РБК.

По его словам, для COVID-19 характерны высокая температура, продолжительный кашель и изменение или потеря вкусов и обоняния. Но омикрон-штамм отличается рядом других проявлений.

«У привитых пациентов, которые заразились "омикроном", наблюдались тошнота и потеря аппетита. Температура у них была невысокая, также пациенты жаловались на головную боль и боль в горле. Помимо этого, у некоторых была рвота», - заявил Спектор.