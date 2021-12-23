Александр Лукашенко позвонил Ильхаму Алиеву
В субботу, 25 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает пресс-служба главы государства.
Белорусский лидер поздравил Ильхама Алиева с юбилеем, пожелал ему успехов и крепкого здоровья.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, поблагодарил белорусского коллегу за внимание.
В ходе телефонного разговора главы государств отметили дружественные отношение между Азербайджаном и Беларусью и выразили уверенность в дальнейшем развитии двусторонних связей.
Также президенты двух стран обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.