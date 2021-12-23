Мурад Самедов, парламентский корреспондент 13:25

Накануне под председательством спикера Сахибы Гафаровой состоялось очередное заседание Милли Меджлиса. По традиции первые тридцать минут заседания отводились депутатам, изъявившим желание выступить по наиболее актуальным темам, которые вчера свелись к одной – 60-летнему юбилею президента Азербайджанской Республики и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Депутаты поздравляли Ильхама Алиева с юбилеем, а также высказывали личную оценку политике, проводимой главой государства. Желающих выступить оказалось так много, что поначалу спикер Сахиба Гафарова предложила выделить для этой цели всю первую часть заседания Милли Меджлиса. Однако затем продолжить заседание без перерыва на обед.

Речи депутатов с поздравлениями юбиляру заняли в общей сложности около двух часов. Особое внимание привлекли выступления лидеров оппозиционных партий. Так, председатель партии «Гражданская солидарность» Сабир Рустамханлы, поздравив президента, рассказал историю, связанную с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. «В 1994 году во время рабочей поездки в Китай я сказал Гейдару Алиеву, что, возможно, Аллах создал его для того, чтобы он управлял такими большими странами, как Китай и Индия. В ответ Гейдар Алиевич только рассмеялся. Но сегодня я думаю, что в этом плане Ильхам Алиев идет по стопам своего великого отца», - сказал Сабир Рустамханлы. В свою очередь, председатель партии «Единство» Тахир Керимли подчеркнул, что в 44-дневной войне президент Ильхам Алиев, по существу, победил все мировое армянство. «По настоящему сильным Ильхама Алиева делает вера народа. Я тоже верю в Ильхама Алиева, а потому нахожусь не в оппозиции президенту, я выступаю вместе с ним против семиглавых драконов. Я рядом с президентом в борьбе с такими уродливыми головами этих чудовищ, как коррупция, рост цен и другие», - подчеркнул Тахир Керимли. Председатель партии «Великого созидания» Фазиль Мустафа заявил, что, благодаря президенту Ильхаму Алиеву, Азербайджан решил проблему, которую на протяжении веков не смог бы решить никто. Председатель Партии единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев выразил уверенность, что начатые президентом реформы будут успешно завершены, и в конце концов Азербайджан восстановит свой суверенитет над Ханкенди.

Депутат Вахид Ахмедов напомнил, что в последние дни президент Ильхам Алиев подписал ряд важных указов, позволивших увеличить зарплату четырем миллионам граждан страны. По словам депутата, за годы своего президентства Ильхам Алиев предпринял много шагов для развития экономики Азербайджана. Затем спикер Сахиба Гафарова объявила, что в повестку дня Милли Меджлиса включены 24 вопроса, после чего парламент продолжил работу уже без перерывов. Первым вопросом стало утверждение судей апелляционных судов, назначенных недавно Указом президента. Против выступил депутат Гудрат Гасангулиев, по мнению которого столь молодые и неопытные судьи не смогут эффективно работать в апелляционных судах. «Я не знаю ни одного из восьми этих человек. Знаю лишь, что у них нет пятилетнего опыта работы, как того требует закон. Тот факт, что исключение было применено сразу к восьми кандидатам, вызывает у меня чувство недоумения», - заявил депутат. Позицию Гасангулиева поддержал и депутат Тахир Керимли, напомнивший коллегам, что сам он когда-то возглавлял Верховный суд. «От меня в свое время требовали, чтобы я уволил старых и опытных судей, но я не пошел на этот шаг. Для такой деятельности необходим соответствующий опыт. Так что, я не могу понять назначение людей с трехлетним стажем судьями в апелляционных судах», - сказал депутат. Реагируя на выступления Гасангулиева и Керемли, вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли подчеркнул, что в будущем число молодых судей будет только расти, таково требование времени. Кроме того, по словам вице-спикера, он лично не раз предлагал заменить требование о необходимости пятилетнего стажа работы для назначения судьей на трехлетний.